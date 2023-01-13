Кирьос: Джокович хочет устроить шоу в Австралии. Новак — один из величайших на все времена

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о 21-кратном победителе турниров «Большого шлема» сербе Новаке Джоковиче.

«Новак знает, что ему нужно делать, чтобы двигаться вперед. Я по-прежнему считаю его явным фаворитом Australian Open. Я знаю, что на корте всегда будут люди, которых болельщики и любят, и ненавидят. Я один из таких игроков, постоянно имею с этим дело. Единственное, чего хочет Джокович, так это устроить шоу.

Он гонится за тем, за чем спортсмены редко могут гнаться. Новак один из величайших спортсменов всех времен, не только на теннисном корте. Я знаю, что найдутся люди, которые не захотят, чтобы он победил, но я думаю, что они просто не могут перейти эту черту как фанаты других теннисистов», — цитирует Кирьоса Eurosport.