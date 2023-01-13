Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина в паре проиграли в финале турнира Аделаида-2

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной проиграли в финальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Теннисистки уступили паре Луиза Стефани (Бразилия)/Тэйлор Таунсенд (США).
Павлюченкова и Рыбакина проиграли со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. На счету Стефани и Таунсенд 6 эйсов, три двойные ошибки и пять реализованный брейк-пойнт из 14.
Павлюченкова и Рыбакина два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 10.
Анастасия Павлюченкова в матче первого круга Australian Open встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Australian Open – 2023 стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.
- 13 января 2023
-
10:24
-
10:10
-
09:56
-
09:30
-
09:11
-
08:56
-
08:25
-
05:57
-
00:33
-
00:14
- 12 января 2023
-
23:22
-
23:03
-
23:01
-
22:15
-
22:08
-
21:45
-
21:15
-
20:44
-
20:35
-
20:03
-
19:52
-
19:29
-
19:06
-
18:54
-
18:30
-
18:01
-
17:47
-
17:31
-
17:11
-
16:55
-
16:24
-
16:09
-
15:45
-
15:40
-
15:24