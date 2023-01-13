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Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина в паре проиграли в финале турнира Аделаида-2

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина в паре проиграли в финале турнира Аделаида-2
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной проиграли в финальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Теннисистки уступили паре Луиза Стефани (Бразилия)/Тэйлор Таунсенд (США).

Павлюченкова и Рыбакина проиграли со счётом 7:5, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. На счету Стефани и Таунсенд 6 эйсов, три двойные ошибки и пять реализованный брейк-пойнт из 14.
Павлюченкова и Рыбакина два раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 10.

Анастасия Павлюченкова в матче первого круга Australian Open встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Australian Open – 2023 стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца.

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