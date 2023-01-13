Норри сыграет с Гаске в финале турнира в Окленде

27-летний британский теннисист Кэмерон Норри сыграет с французом Ришаром Гаске в финале хардового турнира категории ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Имена обоих финалистов стали известны после того, как французский теннисист Констан Летьен снялся с полуфинального матча, в котором должен был сыграть с Гаске. Ранее Норри, в своём полуфинале, сломил сопротивление американца Дженсону Бруксби — 6:3, 6:4.

Отметим, что после выхода в финал соревнований 36-летний Ришар Гаске вернулся в топ-50 рейтинга ATP впервые с апреля 2021 года. Его соперник по матчу за титул занимает 12-е место.

Финальный матч состоится 15 января и начнётся не ранее 1:00 мск.

Призовой фонд соревнований в Окленде составляет $ 642 735.