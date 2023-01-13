Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в финал турнира в Хобарте

72-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в финал хардового турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия).
В полуфинале соревнований россиянка уступила представительнице США Лорен Дэвис — 3:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Блинкова выполнила два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх. Её соперница два раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и использовала четыре брейк-пойнта из девяти.
В матче за титул американка сразится с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто, которая в своём полуфинале не оставила шансов другой теннисистке из США Софье Кенин — 7:5, 4:6, 6:1.
Призовой фонд соревнований, которые проходят на острове Тасмания, составляет $ 259 303.
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