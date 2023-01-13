Вероника Кудерметова прокомментировала снятие с полуфинала Аделаиды

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о снятии с полуфинального матча Аделаиды из-за травмы.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ КУДЕРМЕТОВОЙ

«Так грустно сегодня не играть в полуфинале. Я провела хорошее время в Аделаиде. Время Australian Open», — написала спортсменка в социальных сетях.

Соперница Кудерметовой по полуфиналу швейцарка Белинда Бенчич вышла в финал, где встретится с Дарьей Касаткиной. Россиянка также прошла в главный матч турнира без борьбы, поскольку испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти на корт из-за травмы.

Вероника Кудерметова в первом круге Открытого чемпионата Австралии сойдётся с представительницей Бельгии Марией Заневской. Australian Open пройдёт с 16 по 29 января в Мельбурне. Действующим победителем у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, у женщин — австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.