Баутиста-Агут: на протяжении всей карьеры я хорошо себя чувствую в начале сезона

Победитель 11 турниров ATP, 26-я ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал тот факт, что в Аделаиде он сможет взять уже пятый титул в карьере на январских турнирах ATP. Ранее в начале года он побеждал на турнирах в Окленде (в 2016-м и 2018-м), Ченнае (2017) и Дохе (2019).

«Мне приятно возвращаться домой после того, как я провёл целый год в разъездах, поэтому с удовольствием беру несколько выходных после окончания сезона. Потом я усердно тренируюсь. На протяжении всей карьеры я хорошо себя чувствую в начале сезона», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.



В завершившемся сегодня, 13 января, полуфинальном матче хардового турнира ATP-250 Аделаида-2 Баутиста-Агут нанёс поражение австралийцу Танаси Коккинакису — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. В финале он сыграет за титул с южнокорейцем Квон Сон У, который в своём полуфинале справился с британцем Джеком Дрэйпером — 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3. Финальный поединок состоится завтра, 14 января.