Гаске обыграл Норри и стал победителем турнира в Окленде
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Состоялся матч 27-летнего британского теннисиста Кэмерона Норри с французом Ришаром Гаске в финале хардового турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча закончилась победой Гаске в трёх сетах: 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.
На счету Гаске три эйса, две двойные ошибки, а также четыре из восьми реализованных брейк-пойнтов. Норри восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов.
Напомним, после выхода в финал соревнований 36-летний Ришар Гаске вернулся в топ-50 рейтинга ATP впервые с апреля 2021 года. Его соперник по матчу за титул занимает 12-е место.
Призовой фонд соревнований в Окленде составил $ 642 735.
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