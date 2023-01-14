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Гаске обыграл Норри и стал победителем турнира в Окленде

Гаске обыграл Норри и стал победителем турнира в Окленде
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Состоялся матч 27-летнего британского теннисиста Кэмерона Норри с французом Ришаром Гаске в финале хардового турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Встреча закончилась победой Гаске в трёх сетах: 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

На счету Гаске три эйса, две двойные ошибки, а также четыре из восьми реализованных брейк-пойнтов. Норри восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из девяти брейк-пойнтов.

Напомним, после выхода в финал соревнований 36-летний Ришар Гаске вернулся в топ-50 рейтинга ATP впервые с апреля 2021 года. Его соперник по матчу за титул занимает 12-е место.

Призовой фонд соревнований в Окленде составил $ 642 735.

Окленд (м). Финал
14 января 2023, суббота. 04:10 МСК
Ришар Гаске
67
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 4
         
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
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