Кирьос — о поражении от Хачанова на US Open: после матча люди думали, что я сумасшедший

Австралиец Ник Кирьос высказался о поражении от россиянина Карена Хачанова на US Open — 2022. Он вспомнил моменты, когда разбивал ракетку во время матча. Кирьосу не понравилось, что СМИ сделали акцент именно на этих эпизодах, а не на теннисе.
«В каком-то смысле это несправедливо, потому что матч может длиться часами, как на Открытом чемпионате США с Хачановым. Я играл в матче, который длился четыре часа, и СМИ показали последние 30 секунд, когда я разбил ракетку. Это то, что они решили показать всему миру. Они просто решили показать моменты, когда я озлоблен.
Это тяжело. Это становится настолько безумным поступком со стороны журналистов, что люди на улице после этого матча думали, что я просто самый сумасшедший парень на свете. Они просто смотрят на меня и ждут, пока я сделаю что-нибудь безумное, а я просто обычный парень. СМИ рисуют определённую картину теннисиста», — сказал Кирьос после выставочного матча с сербом Новаком Джоковичем.
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