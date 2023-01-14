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Джокович рассказал, почему не держит зла на австралийских чиновников за депортацию

Джокович рассказал, почему не держит зла на австралийских чиновников за депортацию
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о возвращении на Открытый чемпионат Австралии. Спортсмен рассказал, как относится к прошлогодним событиям. Напомним, серба депортировали из страны, поскольку он отказался делать прививку от коронавируса.

«Необходимо быть спокойным и понимать, что, если бы я держал обиду, возможно, я бы не смог играть в Австралии, меня бы здесь не было. Также я должен сказать, что количество положительных впечатлений, которые я получил в Австралии, перевешивает негативный опыт прошлого года.

Моё впечатление об Австралии, моё видение Австралии всегда было очень позитивным, и это отразилось на моём выступлении. Мои результаты — свидетельство того, как я здесь себя чувствую.

Действительно с нетерпением ждал возвращения и игры в теннис, потому что это то, что я делаю лучше всего, то, что я всегда хотел делать, то, что я хотел делать на Открытом чемпионате Австралии в прошлом году. Хочу сыграть перед болельщиками и подарить им положительные эмоции», — сказал Джокович на пресс-конференции перед Australian Open.

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