Джокович рассказал, почему не держит зла на австралийских чиновников за депортацию

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о возвращении на Открытый чемпионат Австралии. Спортсмен рассказал, как относится к прошлогодним событиям. Напомним, серба депортировали из страны, поскольку он отказался делать прививку от коронавируса.

«Необходимо быть спокойным и понимать, что, если бы я держал обиду, возможно, я бы не смог играть в Австралии, меня бы здесь не было. Также я должен сказать, что количество положительных впечатлений, которые я получил в Австралии, перевешивает негативный опыт прошлого года.



Моё впечатление об Австралии, моё видение Австралии всегда было очень позитивным, и это отразилось на моём выступлении. Мои результаты — свидетельство того, как я здесь себя чувствую.



Действительно с нетерпением ждал возвращения и игры в теннис, потому что это то, что я делаю лучше всего, то, что я всегда хотел делать, то, что я хотел делать на Открытом чемпионате Австралии в прошлом году. Хочу сыграть перед болельщиками и подарить им положительные эмоции», — сказал Джокович на пресс-конференции перед Australian Open.