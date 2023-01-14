Джокович рассказал, почему не держит зла на австралийских чиновников за депортацию

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о возвращении на Открытый чемпионат Австралии. Спортсмен рассказал, как относится к прошлогодним событиям. Напомним, серба депортировали из страны, поскольку он отказался делать прививку от коронавируса.
«Необходимо быть спокойным и понимать, что, если бы я держал обиду, возможно, я бы не смог играть в Австралии, меня бы здесь не было. Также я должен сказать, что количество положительных впечатлений, которые я получил в Австралии, перевешивает негативный опыт прошлого года.
Моё впечатление об Австралии, моё видение Австралии всегда было очень позитивным, и это отразилось на моём выступлении. Мои результаты — свидетельство того, как я здесь себя чувствую.
Действительно с нетерпением ждал возвращения и игры в теннис, потому что это то, что я делаю лучше всего, то, что я всегда хотел делать, то, что я хотел делать на Открытом чемпионате Австралии в прошлом году. Хочу сыграть перед болельщиками и подарить им положительные эмоции», — сказал Джокович на пресс-конференции перед Australian Open.
- 14 января 2023
-
12:15
-
12:02
-
12:00
-
11:53
-
11:26
-
11:16
-
10:52
-
10:50
-
10:26
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:12
-
07:37
-
06:57
-
06:40
- 13 января 2023
-
21:35
-
18:16
-
16:51
-
16:01
-
15:53
-
15:41
-
15:10
-
15:01
-
14:04
-
11:40
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:40
-
10:37
-
10:24
-
10:10
-
09:56