Первая ракетка Австралии Томлянович объяснила снятие с Открытого чемпионата Австралии

Австралийская теннисистка Айла Томлянович высказалась о снятии с Открытого чемпионата Австралии.

«Мне очень больно писать это сообщение, но, к сожалению, я не смогу участвовать в Открытом чемпионате Австралии в этом году. Я сделала абсолютно всё, что было в моих силах, чтобы выздороветь, но у меня просто не хватило времени, чтобы вылечиться и быть на 100% готовой к соревнованиям на высоком уровне.



Это было очень трудное решение, но я должна прислушиваться к своему телу. Не секрет, что это моё любимое место для игр, поэтому мне больно упускать прекрасную возможность играть перед своей домашней публикой и быть в окружении невероятной любви и атмосферы», — написала Томлянович в социальных сетях.

Также ранее сообщалось, что на Australian Open не выступит испанка Паула Бадоса. В основной сетке её и Томлянович заменят лаки-лузеры: Леолия Жанжан (Франция) и Лаура Пигосси (Бразилия).