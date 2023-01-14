Первая ракетка Австралии Томлянович объяснила снятие с Открытого чемпионата Австралии

Австралийская теннисистка Айла Томлянович высказалась о снятии с Открытого чемпионата Австралии.
«Мне очень больно писать это сообщение, но, к сожалению, я не смогу участвовать в Открытом чемпионате Австралии в этом году. Я сделала абсолютно всё, что было в моих силах, чтобы выздороветь, но у меня просто не хватило времени, чтобы вылечиться и быть на 100% готовой к соревнованиям на высоком уровне.
Это было очень трудное решение, но я должна прислушиваться к своему телу. Не секрет, что это моё любимое место для игр, поэтому мне больно упускать прекрасную возможность играть перед своей домашней публикой и быть в окружении невероятной любви и атмосферы», — написала Томлянович в социальных сетях.
Также ранее сообщалось, что на Australian Open не выступит испанка Паула Бадоса. В основной сетке её и Томлянович заменят лаки-лузеры: Леолия Жанжан (Франция) и Лаура Пигосси (Бразилия).
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