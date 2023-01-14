Квон Сон У одолел Баутиста-Агута в финале турнира в Аделаиде и завоевал 2-й титул ATP

84-я ракетка мира, 25-летний теннисист из Южной Кореи Квон Сон У завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Для Квона это второй в карьере титул на уровне ATP, он также является чемпионом турнира ATP-250 в Астане (2021 год).

В финале соревнований Квон (LL) обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (4) со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 2 часа 44 минуты. Квон 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Баутиста-Агута пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За победу южнокореец получит 250 рейтинговых очков и более $ 97 тыс. Она также позволит ему подняться на 32 строчки в рейтинге ATP (52-е место).