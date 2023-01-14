Рууд — о целях на Australian Open: не требую от себя выйти в финал, но полностью выложусь

Третья ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал о своих целях и настрое на грядущий Australian Open.



«У меня нет одной конкретной цели. Если получится выйти во вторую неделю, это будет хорошим результатом. Я не требую от себя выйти в ещё один финал или полуфинал, но я полностью выложусь. Сейчас пару дней хорошо потренировался и надеюсь, что смогу найти лучшую игру. Это то, что требуется, чтобы выигрывать матчи и далеко пройти. В прошлом году я успешно проводил матчи пятисетового формата и надеюсь тут тоже продолжить», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Australian Open – 2023 стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца в Мельбурне. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль.