Энди Маррей: чувствую себя хорошо подготовленным перед Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о своей физической форме в преддверии Australian Open — 2023.
«Я чувствую себя хорошо подготовленным, я готов сыграть с лучшим игроком в начале турнира, тогда как, возможно, в прошлом году временами моя игра казалась не такой уж хорошей.
Я провёл неплохую подготовку, поработал над некоторыми вещами и кое-что улучшил. Я много работал и вне корта — в тренажёрном зале, поэтому в матчах, в которых играл, будь то в Куйонге, или Аделаиде, или Шотландии, мои движения и прочее были значительно лучше, чем это было бы на том же самом этапе в прошлом году.
Когда я хорошо двигаюсь, я, как правило, хорошо играю, и это действительно важно для меня. Наверное, это было то, чему я был рад больше всего. Здесь довольно быстрая игра, поэтому ещё важнее — лёгкость в ногах», — приводит слова Маррея Breakingnews.ie.
- 14 января 2023
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