«Счастливого воскресенья!» Гаэль Монфис опубликовал трогательный снимок с дочерью Скай
Поделиться
Бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» 2008 года французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в социальных сетях трогательное фото с пятимесячной дочерью Скай.
«Счастливого воскресенья!» — подписал фото Монфис.
Фото: из личного архива Гаэля Монфиса
В середине октября 2022 года бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина родила Монфису дочь. 36-летний спортсмен впервые стал отцом.
Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты брали паузу в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Монфис и Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.
Комментарии
- 15 января 2023
-
17:17
-
16:45
-
16:11
-
14:45
-
14:11
-
13:40
-
13:15
-
13:04
-
13:02
-
12:45
-
12:44
-
12:34
-
12:13
-
12:13
-
11:36
-
11:16
-
10:13
-
10:08
-
10:05
-
09:11
- 14 января 2023
-
23:38
-
22:34
-
21:37
-
19:25
-
18:51
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:45
-
16:45
-
16:28
-
16:27
-
15:33
-
15:08
-
14:31
Партнерский контент