«Счастливого воскресенья!» Гаэль Монфис опубликовал трогательный снимок с дочерью Скай

Бывшая шестая ракетка мира, полуфиналист «Ролан Гаррос» 2008 года французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал в социальных сетях трогательное фото с пятимесячной дочерью Скай.

«Счастливого воскресенья!» — подписал фото Монфис.

Фото: из личного архива Гаэля Монфиса

В середине октября 2022 года бронзовый призёр Олимпиады-2020, бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина родила Монфису дочь. 36-летний спортсмен впервые стал отцом.

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года, во время Australian Open. В конце февраля 2021 года теннисисты брали паузу в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Монфис и Свитолина сыграли свадьбу в июле прошлого года в Швейцарии.