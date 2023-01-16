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Полина Кудерметова проиграла в первом круге Australian Open, отдав второй сет 1:6

Полина Кудерметова проиграла в первом круге Australian Open, отдав второй сет 1:6
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Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга россиянка уступила представительнице Австралии Оливии Гадеки со счётом 5:7, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Кудерметова сделала 3 эйса и допустила 4 двойные ошибки. На счету Гадеки 7 подач навылет и 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Гадеки сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 03:10 МСК
Полина Кудерметова
182
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Оливия Гадеки
200
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
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