Полина Кудерметова проиграла в первом круге Australian Open, отдав второй сет 1:6
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Российская теннисистка Полина Кудерметова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии. В матче первого круга россиянка уступила представительнице Австралии Оливии Гадеки со счётом 5:7, 1:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Кудерметова сделала 3 эйса и допустила 4 двойные ошибки. На счету Гадеки 7 подач навылет и 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем круге Гадеки сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.
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