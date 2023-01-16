Тарпищев рассказал, почему Кубок Кремля не проводился в 2022 году

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал причину, по которой в 2022 году не состоялся Кубок Кремля.

«Мы находимся под санкциями и не можем проводить турнир. Стало ли это ударом? Никакого удара не было, рабочий момент. Это было ожидаемо, мы лишились челленджеров, проведения командных соревнований, поэтому это всё шло пакетом.

Есть ли понимание по поводу 2023 года? Посмотрим, как будут развиваться события. Это не зависящие от нас вещи», — сказал Тарпищев в интервью Metaratings.

Напомним, изначально планировалось, что турнир, который ежегодно принимала Москва, пройдёт с 16 по 23 октября, однако за 10 дней до старта организаторы сообщили о его отмене.

Победителем последнего розыгрыша Кубка Кремля, который проводился в 2021 году, стал россиянин Аслан Карацев.