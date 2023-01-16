Кирьос — Муратоглу: поверь, моё сердце разбито, но я вернусь!

21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос ответил тренеру Патрику Муратоглу, который ранее заявил, что Ника будет очень не хватать на Australian Open — 2023.
Напомним, Кирьос объявил о своём снятии с открытого чемпионата Австралии сегодня, 16 января, из-за надрыва мениска и кисты в колене. После этого Муратоглу выложил пост в соцсетях, в котором выразил сожаление случившемуся.
«Я знаю. Поверь, моё сердце разбито. Но уже в понедельник я буду на операционном столе, чтобы решить эту проблему, я вернусь!» — написал Кирьос, сделав репост записи Муратоглу.
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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