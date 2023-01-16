Виктор Янчук: мы ждём победу Медведева на Australian Open. Даниил сделал хорошую заявку
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о перспективах Даниила Медведева на Australian Open — 2023 после уверенной победы россиянина в матче первого круга над американцем Маркосом Гироном — 6:0, 6:1, 6:2.
«Ожидаемое начало. Можно было, конечно, и сетик упустить, но тем убедительнее победа, тем больше шансов на победу Медведева в турнире. Мы ждём победу Медведева на турнире. Он сделал хорошую заявку. Всё на своих местах», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с австралийцем Джоном Миллманом. Напомним, на прошлогоднем Australian Open Даниил вышел в финал, в котором уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю.
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