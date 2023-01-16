Виктория Азаренко после победы над Кенин пришла на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ»

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко после победы над американкой Софьей Кенин (6:4, 7:6(7:3)) в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2023 пришла на пресс-конференцию в футболке французского клуба «ПСЖ».



«Я поддерживаю «ПСЖ» с 2012 года после трансфера Бекхэма в Париж. Я была на многих играх. Мой сын Лео увлекается футболом и хочет играть за «ПСЖ», это его мечта. Он видит, что я ношу эту футболку, и делает то же самое. Это нас объединяет.



Мне нравится поддерживать сына во время матчей, но я много кричу в этот момент. Для меня это особые эмоции. Я хочу, чтобы он достиг своей мечты, ходить на его игры – ценный опыт для меня», — приводит слова Азаренко RMC Sport.

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Сын Азаренко тренируется на теннисном корте: