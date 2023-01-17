Айла Томлянович приняла участие в чувственной фотосессии для журнала Vogue

35-я ракетка мира австралийская теннисистка Айла Томлянович приняла участие в яркой фотосессии для Vogue Australia.

«Вау, до сих пор не могу поверить, что мы это сделали. Помню, когда была съёмка, думала, что поверю только тогда, когда увижу. Очень благодарна», — прокомментировала получившиеся снимки в социальных сетях Томлянович.

29-летняя Томлянович – чемпионка четырёх турниров на уровне ITF в одиночном разряде, Айла трижды доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема» (на US Open – 2022, Уимблдоне 2021 и 2022 года). Томлянович является первой ракеткой Австралии, ранее она снялась с Открытого чемпионата Австралии – 2023. Айла не успела восстановиться от травмы колена.