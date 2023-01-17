Рублёв расправился в Мельбурне с чемпионом US Open! Это 1-я победа Андрея в сезоне

Во вторник на Australian Open завершаются поединки 2-го круга. Накануне играли представители верхних половин сеток у мужчин и женщин. Из россиян успешно прошли во второй круг Даниил Медведев, Карен Хачанов и дебютантка турниров «Большого шлема» Диана Шнайдер.

Особых сенсаций в тот день не случилось – зачехлили ракетки лишь четыре сеяных – Борна Чорич (21), Лоренцо Музетти (17), Аманда Анисимова (28) и Мари Боузкова (25). Стартовый барьер успешно преодолели первая ракетка мира среди женщин Ига Свёнтек и действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль.

Во вторник в Мельбурне воцарилась испепеляющая жара, от которой страдали и зрители, и игроки. Многие теннисисты между розыгрышами старались проводить время в тени, спасаясь от солнца. В итоги организаторы были вынуждены посреди дня на три часа остановить все поединки на внешних кортах. Лишь на трёх главных аренах, снабжённых раздвижными крышами и кондиционерами, смогли продолжиться баталии. До закрытия кортов успели завершиться несколько матчей с участием россиян.

Наибольший интерес вызывало противостояние первой ракетки России Андрея Рублёва с чемпионом US Open – 2020 Домиником Тимом. После той главной победы в жизни австрийца в его карьере наметился серьёзный спад – его мучали травмы, он откатился в рейтинге за пределы топ-100 и на Australian Open – 2023 попал благодаря уайлд-кард. Лучшими результатами Тима в прошлом сезоне были полуфиналы на турнирах ATP-250 в Гштааде, Хихоне и Антверпене. В этом году Доминик до Мельбурна ещё не провёл ни одного официального матча. Впрочем, Рублёв тоже не может похвастать большой игровой практикой в новом сезоне. На обоих турнирах в Аделаиде Андрей проиграл в первых же матчах.

Теннисисты отлично друг друга знают, Доминик старше 25-летнего Рублёва на 4 года. В официальных матчах они играли 6 раз и первые два поединка остались за австрийцем – в Вене-2017 и Монте-Карло-2018. Однако затем побеждал только Андрей – в Гамбурге-2019, Вене, Итоговом чемпионате ATP – 2020 и в Хихоне-2022. 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева в интервью «Чемпионату» поделилась своими ожиданиями от нового поединка Рублёва с Тимом на старте Australian Open: «Думаю, что Тим сам расстроен тем, что Рублёв попался ему сразу же в первом круге. В конце прошлого сезона Андрей легко его обыграл. Сейчас Доминик уже прибавил, а Рублёв выглядит невнятно. Он проиграл два матча на турнирах в Аделаиде и вылетел на ранних стадиях. Надеюсь, что это просто период адаптации и он ещё наберёт обороты. Но если он так грубо ошибается, шансов на вторую неделю в Мельбурне у него не очень много. Всё будет зависеть от готовности Рублёва. Australian Open — особенный турнир, к нему все теннисисты относятся иначе. В матче с Тимом уже будет понятен настрой Рублёва на весь турнир».

В первом сете шла упорная борьба. Теннисисты прежде всего сосредоточились на своей подаче. Первые брейк-пойнты Рублёв заработал в 8-м гейме и воспользовался этим шансом – 5:3, после чего подал на сет – 6:3. В начале следующей партии уже Тим получил возможности сделать брейк, но Андрей спасся – 1:1. В дальнейшем уже россиянин не реализовал несколько попыток. И всё же при счёте 4:4 он смог дожать соперника – 5:4 и взять второй сет – 6:4. В третьей партии уже почти в каждом гейме на подаче Тима у россиянина были шансы. Доминик отбивался как мог, отыграл за матч 12 из 16 брейк-пойнтов, но всё же потерпел поражение. 6:3, 6:4, 6:2 за 2 часа 9 минут в пользу Рублёва.

Так Андрей добился первой победы в сезоне, да ещё и над чемпионом US Open. Дальше россиянину играть с лучшим теннисистом из пары Макс Пёрселл – Эмиль Руусувуори. Также во второй круг из россиян смогла пробиться Екатерина Александрова, которая за 53 минуты разгромила бельгийку Исалин Бонавентюр – 6:2, 6:1. Следующей соперницей нашей теннисистки будет Тэйлор Таунсенд из США.

Зачехлили ракетки во вторник в стартовых матчах Australian Open Аслан Карацев, уступивший Григору Димитрову в трёх сетах, и Анастасия Павлюченкова, которая взяла всего один гейм в матче с Камилой Джорджи. Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».