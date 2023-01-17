Евгения Родина проиграла Кэти Волынец и покинула Australian Open

Российская теннисистка Евгения Родина (445-я в мировом рейтинге) проиграла американке Кэти Волынец (113-я в мировом рейтинге) в первом круге Открытого чемпионата США.

Евгения Родина одержала победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 4 часа 26 минут (матч прерывался из-за жары). На счету Родиной ни одного эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта. Кэти Волынец четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных.

В следующем круге Волынец сыграет с победительницей пары Марина Заневская (Бельгия) – Вероника Кудерметова (Россия).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.