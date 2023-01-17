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Евгения Родина проиграла Кэти Волынец и покинула Australian Open

Евгения Родина проиграла Кэти Волынец и покинула Australian Open
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Российская теннисистка Евгения Родина (445-я в мировом рейтинге) проиграла американке Кэти Волынец (113-я в мировом рейтинге) в первом круге Открытого чемпионата США.

Евгения Родина одержала победу со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 4 часа 26 минут (матч прерывался из-за жары). На счету Родиной ни одного эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта. Кэти Волынец четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных.

В следующем круге Волынец сыграет с победительницей пары Марина Заневская (Бельгия) – Вероника Кудерметова (Россия).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 04:45 МСК
Кэти Волынец
113
США
Кэти Волынец
К. Волынец
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Евгения Родина
445
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
Комментарии
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