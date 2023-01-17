Маррей отыграл матчбол и за 4 часа 49 минут обыграл Берреттини в первом круге АО

Британский теннисист Энди Маррей обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Энди Маррей одержал победу со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6). Продолжительность матча составила 4 часа 49 минут. На счету Берреттини 31 эйс, две двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из пяти. Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных. В пятом сете британец отыграл матчбол на подаче при счете 4:5.
Во втором круге Маррей встретится с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победителем турнира является Рафаэль Надаль.
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