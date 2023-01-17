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Маррей отыграл матчбол и за 4 часа 49 минут обыграл Берреттини в первом круге АО

Маррей отыграл матчбол и за 4 часа 49 минут обыграл Берреттини в первом круге АО
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Британский теннисист Энди Маррей обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Энди Маррей одержал победу со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6). Продолжительность матча составила 4 часа 49 минут. На счету Берреттини 31 эйс, две двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из пяти. Маррей 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных. В пятом сете британец отыграл матчбол на подаче при счете 4:5.

Во втором круге Маррей встретится с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) — Фабио Фоньини (Италия).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победителем турнира является Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2023, вторник. 06:15 МСК
Маттео Берреттини
14
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 6 7 9 6 6
6 		6 4 6 7 7 10
             
Энди Маррей
66
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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