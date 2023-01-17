В ФТР высказались о победе Андрея Рублёва над Тимом в первом круге Australian Open
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал старт россиянина Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии – 2023. В матче первого круга Рублёв австрийца Доминика Тима со счётом 6:3, 6:4, 6:2.
«Важная победа для Андрея. По ходу игры было видно, что Доминика что-то беспокоит. При этом Андрей сыграл исключительно собранно и не дал ему никаких шансов», — сказал Селиваненков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Во втором круге Рублёв сыграет с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндии).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующем победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
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