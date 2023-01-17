Дмитриева: победы Александровой и Кудерметовой в первом круге Australian Open закономерны

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мыслями о выступлениях российских теннисисток Екатерины Александровой и Вероники Кудерметовой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
«Они должны были победить по рейтингу. Соперницы были не очень сильные. Во втором сете немножко поборолась Кудерметова. Но результаты девушек абсолютно закономерные», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Екатерина Александрова обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр со счётом 6:2, 6:1, а Вероника Кудерметова в свою о представительницу Бельгии Марину Заневскую со счётом 6:2, 7:6(7:4). Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
- 17 января 2023
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