Рублёв сражается с чемпионом US Open. Матчи второго дня Australian Open. LIVE!

Во вторник в борьбу также вступают Касаткина, Кудерметова, Соболенко. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня Australian Open – 2023. На John Cain Arena комплекса «Мельбурн-парк» первым запуском сражаются за место во втором круге первая ракетка России Андрей Рублёв и чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим. Ранее теннисисты встречались шесть раз, и счёт личных встреч 4-2 в пользу россиянина. Заключительным запуском на центральном корте Rod Laver Arena сыграют девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович и испанец Роберто Карбальес-Баэна. Соперники играли до этого один раз – в рамках US Open – 2019 уверенную победу одержал серб. Удастся ли Джоковичу и Рублёву сделать шаг навстречу очной битве в 1/4 финала – узнаете в нашем онлайне!