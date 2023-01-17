Рублёв сражается с чемпионом US Open. Матчи второго дня Australian Open. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня Australian Open – 2023. На John Cain Arena комплекса «Мельбурн-парк» первым запуском сражаются за место во втором круге первая ракетка России Андрей Рублёв и чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим. Ранее теннисисты встречались шесть раз, и счёт личных встреч 4-2 в пользу россиянина. Заключительным запуском на центральном корте Rod Laver Arena сыграют девятикратный чемпион Australian Open Новак Джокович и испанец Роберто Карбальес-Баэна. Соперники играли до этого один раз – в рамках US Open – 2019 уверенную победу одержал серб. Удастся ли Джоковичу и Рублёву сделать шаг навстречу очной битве в 1/4 финала – узнаете в нашем онлайне!
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Первый сет на тай-брейке взял Димитров. Вот какая ситуация сейчас с матчами:
Александрова (Россия, 19) — Бонавентюр (Бельгия) – 6:2, 6:1
Джорджи (Италия) — Павлюченкова (Россия, SR) – 6:0, 6:1
Соболенко (Беларусь, 5) – Мартинцова (Чехия) — 6:1, 4:2, идёт 2-й сет
Рублёв (Россия, 5) – Тим (Австрия, WC) — 6:3, 1:2, идёт 2-й сет
Димитров (Болгария, 27) – Карацев (Россия) — 7:6, 0:1, идёт 2-й сет
Недолго сражалась и Анастасия Павлюченкова. Меньше чем за час её разгромила итальянка Камила Джорджи — 6:0, 6:1.
Александрова идёт дальше
Стремительно завершился первый матч сегодняшнего дня. Екатерина Александрова за 53 минуты разгромила бельгийку Бонавентюр — 6:2, 6:1. Дальше россиянке играть с победительницей пары Парри — Таунсенд.
Арина Соболенко и Андрей Рублёв тоже взяли 1-й сет:
Рублёв (Россия, 5) – Тим (Австрия, WC) — 6:3, 0:0, идёт 2-й сет
Димитров (Болгария, 27) – Карацев (Россия) — 5:5, идёт 1-й сет
Бонавентюр (Бельгия) – Александрова (Россия, 19) — 2:6, 0:4, идёт 2-й сет
Павлюченкова (Россия, SR) – Джорджи (Италия) — 0:6, 1:3, идёт 2-й сет
Соболенко (Беларусь, 5) – Мартинцова (Чехия) — 6:1, 0:1, идёт 2-й сет
Андрей Рублёв на нынешнем турнире выступает в статусе 1-й ракетки России, который ему перешёл в наследство от Даниила Медведева.
Удобнее всего следить за ходом матчей параллельно. Анастасия Павлюченкова уже с баранкой проиграла первый сет — 0:6. А Александрова взяла первый — 6:2.
Рублёв (Россия, 5) – Тим (Австрия, WC) — 3:2, идёт 1-й сет
Димитров (Болгария, 27) – Карацев (Россия) — 3:3, идёт 1-й сет
Бонавентюр (Бельгия) – Александрова (Россия, 19) — 2:6, 0:0, идёт 2-й сет
Соболенко (Беларусь, 5) – Мартинцова (Чехия) — 4:1, идёт 1-й сет
Павлюченкова (Россия, SR) – Джорджи (Италия) — 0:6, 0:0, идёт 2-й сет
Уже одна потеря в сегодняшнем расписании есть. Накануне снялся из-за травмы любимец австралийской публики Ник Кирьос, который должен был играть с россиянином Романом Сафиуллиным. Теперь с Романом сразится американец Денис Кудла.
Итоги первого игрового дня и расклады на второй подробно расписаны в нашем материале:
У женщин важные матчи такие:
3:00. Бонавентюр (Бельгия) – Александрова (Россия, 19)
3:00. Соболенко (Беларусь, 5) – Мартинцова (Чехия)
3:00. Павлюченкова (Россия, SR) – Джорджи (Италия)
3:00. Канепи (Эстония, 31) – Биррелл (Австралия, WC)
4:30. Себов (Канада, Q) – Гарсия (Франция, 4)
4:30. Волынец (США, Q) – Родина (Россия, SR)
5:00. Контавейт (Эстония, 16) – Грабер (Австрия)
5:00. Векич (Хорватия) – Селехметьева (Россия, Q)
6:30. Кырстя (Румыния) – Путинцева (Казахстан)
6:30. Паолини (Италия) – Самсонова (Россия, 18)
7:00. Заневская (Бельгия) – В. Кудерметова (Россия, 9)
8:30. Касаткина (Россия, 7) – Грачёва (Россия)
8:30. Стивенс (США) – Потапова (Россия)
11:00. Зиданшек (Словения) – Жабер (Тунис, 2)
Наиболее интересные матчи в мужском одиночном разряде сегодня такие:
3:00. Рублёв (Россия, 5) – Тим (Австрия, WC)
3:00. Димитров (Болгария, 27) – Карацев (Россия)
3:00. Шварцман (Аргентина, 23) – Крутых (Украина, Q)
4:30. Краинович (Сербия) – Руне (Дания, 9)
4:30. Давидович-Фокина (Испания, 30) – Бублик (Казахстан)
5:00. Фритц (США, 8) – Басилашвили (Грузия)
9:00. Кудла (США, LL) – Сафиуллин (Россия)
12:30. Махач (Чехия) – Рууд (Норвегия, 2)
12:30. Карбальес-Баэна (Испания) – Джокович (Сербия, 4)
Старт 2-го игрового дня
На 16 кортах стартовал второй игровой день Australian Open.
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