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Пегула вышла в третий круг Australian Open, обыграв белоруску Саснович

Пегула вышла в третий круг Australian Open, обыграв белоруску Саснович
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула успешно преодолела барьер второго круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Беларуси Александре Саснович — 6:2, 7:6(5).

Продолжительность этого матча составила 1 час 32 минуты.

28-летняя американка сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати. Её соперница два раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде турнира соперницей Пегулы будет либо представительница Австралии Оливия Гадеки, либо украинская спортсменка Марта Костюк. Их матч будет сыгран 18 января.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2023, среда. 05:00 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 5  
         
Александра Саснович
38
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Комментарии
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