Пегула вышла в третий круг Australian Open, обыграв белоруску Саснович
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула успешно преодолела барьер второго круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Беларуси Александре Саснович — 6:2, 7:6(5).
Продолжительность этого матча составила 1 час 32 минуты.
28-летняя американка сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати. Её соперница два раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из семи.
В следующем раунде турнира соперницей Пегулы будет либо представительница Австралии Оливия Гадеки, либо украинская спортсменка Марта Костюк. Их матч будет сыгран 18 января.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.
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