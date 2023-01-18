Пегула вышла в третий круг Australian Open, обыграв белоруску Саснович

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула успешно преодолела барьер второго круга Australian Open, нанеся поражение представительнице Беларуси Александре Саснович — 6:2, 7:6(5).



Продолжительность этого матча составила 1 час 32 минуты.

28-летняя американка сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати. Её соперница два раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и использовала три брейк-пойнта из семи.



В следующем раунде турнира соперницей Пегулы будет либо представительница Австралии Оливия Гадеки, либо украинская спортсменка Марта Костюк. Их матч будет сыгран 18 января.

Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 28 января.