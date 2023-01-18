Тарпищев похвалил Шнайдер, несмотря на поражение во втором круге Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев похвалил российскую теннисистку Диану Шнайдер, несмотря на поражение во втором круге Australian Open.

«Шнайдер играла в свой лучший теннис. Диана — молодая и растущая, а Саккари — игрок мировой десятки. Диана могла и выиграть при хорошем стечении обстоятельств. Её можно только похвалить за игру на Australian Open. Она ведь ещё и отборочные проходила, а это лишняя нагрузка», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Российская теннисистка Диана Шнайдер (106-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Греции Марии Саккари (6-я в мировом рейтинге) со счётом 6:3, 5:7, 3:6. В первом круге россиянка обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову.