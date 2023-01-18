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Тарпищев похвалил Шнайдер, несмотря на поражение во втором круге Australian Open

Тарпищев похвалил Шнайдер, несмотря на поражение во втором круге Australian Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев похвалил российскую теннисистку Диану Шнайдер, несмотря на поражение во втором круге Australian Open.

«Шнайдер играла в свой лучший теннис. Диана — молодая и растущая, а Саккари — игрок мировой десятки. Диана могла и выиграть при хорошем стечении обстоятельств. Её можно только похвалить за игру на Australian Open. Она ведь ещё и отборочные проходила, а это лишняя нагрузка», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Российская теннисистка Диана Шнайдер (106-я в мировом рейтинге) проиграла представительнице Греции Марии Саккари (6-я в мировом рейтинге) со счётом 6:3, 5:7, 3:6. В первом круге россиянка обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову.

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