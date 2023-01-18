Андрееску покидает Australian Open, проиграв 100-й ракетке мира

Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску неожиданно проиграла 100-й ракетке мира, испанке Кристине Бушкэ во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 6:2, 6:7(7:9), 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут.

Андрееску сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из семи. Её соперница один раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Кристина Бушкэ сыграет с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.