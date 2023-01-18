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Андрееску покидает Australian Open, проиграв 100-й ракетке мира

Андрееску покидает Australian Open, проиграв 100-й ракетке мира
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Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску неожиданно проиграла 100-й ракетке мира, испанке Кристине Бушкэ во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 6:2, 6:7(7:9), 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 50 минут.

Андрееску сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и использовала шесть брейк-пойнтов из семи. Её соперница один раз подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Кристина Бушкэ сыграет с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2023, среда. 03:00 МСК
Кристина Бушкэ
100
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 9 6
6 		6 7 4
         
Бьянка Андрееску
43
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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