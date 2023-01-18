Веснина: Медведев набирает от матча к матчу. Шансы на титул в Австралии точно есть!

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина считает, что игра, которую показывает российский теннисист Даниил Медведев в первых матчах Australian Open, позволяет ему рассчитывать на титул.
«Хорошая победа Медведева, а самое главное — уверенная. В каждом матче бывают какие-то непростые моменты — сегодня такое случилось в первом сете. Миллман играет очень вязко, с ним не бывает просто. Болельщики, конечно же, поддерживали своего парня — это сказывалось. Австралийцы очень громко болеют. Видно, что Даня набирает форму от матча к матчу. Так обычно и бывает у топ-теннисистов. Дальше — больше! Будем держать кулачки за Медведева. Шансы на титул в Австралии у него точно есть!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 18 января 2023
-
15:27
-
15:25
-
15:15
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:55
-
14:45
-
14:37
-
14:20
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:40
-
13:27
-
13:14
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
11:50
-
11:49
-
11:32
-
11:20
-
11:11
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:21