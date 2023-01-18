Веснина: Медведев набирает от матча к матчу. Шансы на титул в Австралии точно есть!

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина считает, что игра, которую показывает российский теннисист Даниил Медведев в первых матчах Australian Open, позволяет ему рассчитывать на титул.

«Хорошая победа Медведева, а самое главное — уверенная. В каждом матче бывают какие-то непростые моменты — сегодня такое случилось в первом сете. Миллман играет очень вязко, с ним не бывает просто. Болельщики, конечно же, поддерживали своего парня — это сказывалось. Австралийцы очень громко болеют. Видно, что Даня набирает форму от матча к матчу. Так обычно и бывает у топ-теннисистов. Дальше — больше! Будем держать кулачки за Медведева. Шансы на титул в Австралии у него точно есть!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.