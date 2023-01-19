Соболенко обыграла Роджерс и вышла в третий круг Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге она обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала два эйса и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Роджерс семь подач навылет, четыре двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнта из 10.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Лорен Дэвис – Элисе Мертенс.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.