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Аслан Карацев и Душан Лайович в паре проиграли на старте Australian Open

Аслан Карацев и Душан Лайович в паре проиграли на старте Australian Open
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Российский теннисист Аслан Карацев в паре с сербским теннисистом Душаном Лайовичем проиграли в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисисты уступили паре Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция).

Карацев и Лайович проиграли со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Карацева и Лайовича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Гонсалес и Роже-Васслен один раз подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из восьми.

Ранее болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над российским игроком Асланом Карацевым в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open (ж). 2-й круг
18 января 2023, среда. 03:00 МСК
Кристина Бушкэ
100
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 9 6
6 		6 7 4
         
Бьянка Андрееску
43
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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