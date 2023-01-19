Аслан Карацев и Душан Лайович в паре проиграли на старте Australian Open
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Российский теннисист Аслан Карацев в паре с сербским теннисистом Душаном Лайовичем проиграли в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисисты уступили паре Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция).
Карацев и Лайович проиграли со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Карацева и Лайовича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Гонсалес и Роже-Васслен один раз подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из восьми.
Ранее болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над российским игроком Асланом Карацевым в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
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