Аслан Карацев и Душан Лайович в паре проиграли на старте Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев в паре с сербским теннисистом Душаном Лайовичем проиграли в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисисты уступили паре Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуард Роже-Васслен (Франция).



Карацев и Лайович проиграли со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Карацева и Лайовича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



Гонсалес и Роже-Васслен один раз подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из восьми.



Ранее болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над российским игроком Асланом Карацевым в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.