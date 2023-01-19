Анна Калинская и Кэролайн Доулхайд одержали победу в паре на старте Australian Open
Поделиться
Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд стали победительницами в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки обыграли пару Анна Блинкова (Россия)/ Чжу Линь (Китай).
Калинская и Доулхайд победили со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. На счету Калинской и Доулхайд один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.
Блинкова и Линь два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх.
Ранее Калинская уступила в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 5:7, 7:5, 4:6.
Комментарии
- 19 января 2023
-
09:35
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:55
-
08:43
-
08:32
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
06:16
-
05:19
-
05:09
-
04:44
-
00:16
-
00:03
- 18 января 2023
-
23:46
-
23:36
-
23:25
-
22:57
-
22:43
-
22:10
-
21:58
-
21:50
-
21:21
-
20:47
-
20:33
-
20:12
-
19:15
-
18:40
-
18:21
-
18:10
-
17:58
-
17:39
-
17:05
Партнерский контент