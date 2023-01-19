Анна Калинская и Кэролайн Доулхайд одержали победу в паре на старте Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд стали победительницами в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки обыграли пару Анна Блинкова (Россия)/ Чжу Линь (Китай).



Калинская и Доулхайд победили со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. На счету Калинской и Доулхайд один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.



Блинкова и Линь два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх.

Ранее Калинская уступила в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 5:7, 7:5, 4:6.