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Анна Калинская и Кэролайн Доулхайд одержали победу в паре на старте Australian Open

Анна Калинская и Кэролайн Доулхайд одержали победу в паре на старте Australian Open
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Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд стали победительницами в первом матче парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки обыграли пару Анна Блинкова (Россия)/ Чжу Линь (Китай).

Калинская и Доулхайд победили со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. На счету Калинской и Доулхайд один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.

Блинкова и Линь два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх.

Ранее Калинская уступила в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 5:7, 7:5, 4:6.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
19 января 2023, четверг. 07:15 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
К. Доулхайд А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
А. Блинкова Ч. Линь
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