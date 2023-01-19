Каспер Рууд потерял шансы стать лидером мирового рейтинга по итогам Australian Open

Норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл американцу Дженсону Бруксби в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии, тем самым потеряв шансы стать лидером мирового рейтинга по итогам турнира. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии.

Для того чтобы стать первым в рейтинге ATP, ему нужно было дойти как минимум до финала. Каспер Рууд на данный момент является третьей ракеткой мира, Карлос Алькарас — первой. Из претендентов на место Алькараса остаются только Новак Джокович и Стефанос Циципас — им нужен только титул. В ином случае первой ракеткой мира останется Карлос.

Бруксби обыграл Рууда со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.