Сколько россиянок пробьётся в 3-й круг Australian Open? Матчи нового игрового дня. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня Australian Open – 2023. В четверг будет завершён второй круг в одиночном разряде. Особое внимание на девятикратного чемпиона турнира Новака Джоковича, который во втором матче сразится с французом Куако. Последний россиянин, оставшийся в нижней части мужской сетки, Андрей Рублёв померится силами с финном Эмилем Руусувуори.
Также в этот день сыграют все пять россиянок, оставшихся в одиночной сетке, — Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова. Причём Кудерметова и Александрова сыграют на центральных аренах первым запуском. Все подробности узнаете в нашем онлайне!
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Следим за тремя центральными аренами, оснащёнными раздвижными крышами.
Волынец (США) — В.Кудерметова (Россия) — 3:3, идёт 1-й сет.
Таунсенд (США) — Александрова (Россия) — 5:1, идёт 1-й сет.
Соболенко (Беларусь) — Роджерс (США) — 1:1, идёт 1-й сет.
В Мельбурне начались матчи 4-го игрового дня AO-2023.
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