Сколько россиянок пробьётся в 3-й круг Australian Open? Матчи нового игрового дня. LIVE!

В четверг на кортах сражаются Джокович, Рублёв, Самсонова, Потапова, Кудерметова, Александрова. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня Australian Open – 2023. В четверг будет завершён второй круг в одиночном разряде. Особое внимание на девятикратного чемпиона турнира Новака Джоковича, который во втором матче сразится с французом Куако. Последний россиянин, оставшийся в нижней части мужской сетки, Андрей Рублёв померится силами с финном Эмилем Руусувуори.

Также в этот день сыграют все пять россиянок, оставшихся в одиночной сетке, — Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова. Причём Кудерметова и Александрова сыграют на центральных аренах первым запуском. Все подробности узнаете в нашем онлайне!