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Матчи Рублёва, Самсоновой, Потаповой: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Сколько россиянок пробьётся в 3-й круг Australian Open? Матчи нового игрового дня. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open. LIVE!
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В четверг на кортах сражаются Джокович, Рублёв, Самсонова, Потапова, Кудерметова, Александрова. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня Australian Open – 2023. В четверг будет завершён второй круг в одиночном разряде. Особое внимание на девятикратного чемпиона турнира Новака Джоковича, который во втором матче сразится с французом Куако. Последний россиянин, оставшийся в нижней части мужской сетки, Андрей Рублёв померится силами с финном Эмилем Руусувуори.

Также в этот день сыграют все пять россиянок, оставшихся в одиночной сетке, — Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова. Причём Кудерметова и Александрова сыграют на центральных аренах первым запуском. Все подробности узнаете в нашем онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 05:00 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Эмиль Руусувуори
46
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 11:00 МСК
Энзо Куако
191
Франция
Энзо Куако
Э. Куако
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Live Даниил Сальников

Следим за тремя центральными аренами, оснащёнными раздвижными крышами.

Матчи, идущие в данный момент:
Волынец (США) — В.Кудерметова (Россия) — 3:3, идёт 1-й сет.
Таунсенд (США) — Александрова (Россия) — 5:1, идёт 1-й сет.
Соболенко (Беларусь) — Роджерс (США) — 1:1, идёт 1-й сет.
03:29 Даниил Сальников

В Мельбурне начались матчи 4-го игрового дня AO-2023.

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