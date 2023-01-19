Рублёв — о зрителях с флагами Украины: всё в порядке, просто они говорят мне плохие слова

Российского теннисиста Андрея Рублёва (шестая ракетка мира) в матче второго круга Australian Open с финским игроком Эмилем Руусувуори (46-я ракетка мира) судья спросил про зрителей с украинскими флагами, находившихся на близких к корту трибунах.

На вопрос об украинских флагах Рублёв ответил: «Всё в порядке, просто они говорят мне плохие слова».

В матче второго круга Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. В третьем круге россиянин сыграет с британцем Даниэлем Эвансом (30-я ракетка мира). Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот розыгрыш.