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Ирина Бегу проиграла 158-й ракетке мира во втором круге Australian Open

Ирина Бегу проиграла 158-й ракетке мира во втором круге Australian Open
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30-я ракетка мира румынская теннисистка Ирина Бегу уступила 158-му номеру классификации WTA Лауре Зигемунд из Германии в матче второго круга Australian Open. Игра завершилась со счётом 7:5, 5:7, 3:6.

Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. На счету Бегу ни одного эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 18. Зигемунд также ни разу не подала навылет, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав шесть брейк-пойнтов из 15 возможных.

Эта победа стала уже четвёртой по счёту для Зигемунд в рамках очного противостояния теннисисток. В матче второго круга немецкая теннисистка встретится с победителем пары Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция).

Australian Open—2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является завершившая карьеру Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз.

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 07:15 МСК
Ирина Бегу
30
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 3
5 		7 6
         
Лаура Зигемунд
158
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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