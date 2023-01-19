Ирина Бегу проиграла 158-й ракетке мира во втором круге Australian Open

30-я ракетка мира румынская теннисистка Ирина Бегу уступила 158-му номеру классификации WTA Лауре Зигемунд из Германии в матче второго круга Australian Open. Игра завершилась со счётом 7:5, 5:7, 3:6.



Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. На счету Бегу ни одного эйса, восемь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 18. Зигемунд также ни разу не подала навылет, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав шесть брейк-пойнтов из 15 возможных.



Эта победа стала уже четвёртой по счёту для Зигемунд в рамках очного противостояния теннисисток. В матче второго круга немецкая теннисистка встретится с победителем пары Лейла Фернандес (Канада) — Каролин Гарсия (Франция).

Australian Open—2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является завершившая карьеру Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз.