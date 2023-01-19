Тейлор Фритц сенсационно проиграл Алексею Попырину и покинул Australian Open

Американский теннисист Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) неожиданно потерпел поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Американец проиграл австралийцу Алексею Попырину (103-я ракетка мира).

Попырин одержал победу со счётом 7:6 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2. Продолжительность матча составила 4 часа. На счету Фритца 19 эйсов, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Попырин 19 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10 возможных.

В третьем круге Алексей Попырин встретится с американцем Беном Шелтоном. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.