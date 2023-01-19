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Грачёва уверенно победила Стефанини и вышла в следующий круг Australian Open

Грачёва уверенно победила Стефанини и вышла в следующий круг Australian Open
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97-я ракетка мира россиянка Варвара Грачёва победила итальянскую теннисистку Лукрецию Стефанини (141-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга Australian Open.

Российская теннисистка одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету Грачёвой ни одного эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 13. Стефанини также ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 16 возможных.

В третьем круге Грачёва встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 10:30 МСК
Варвара Грачёва
97
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Лукреция Стефанини
141
Италия
Лукреция Стефанини
Л. Стефанини
Комментарии
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