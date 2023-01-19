Грачёва уверенно победила Стефанини и вышла в следующий круг Australian Open

97-я ракетка мира россиянка Варвара Грачёва победила итальянскую теннисистку Лукрецию Стефанини (141-й номер рейтинга WTA) в матче второго круга Australian Open.

Российская теннисистка одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету Грачёвой ни одного эйса, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 13. Стефанини также ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из 16 возможных.



В третьем круге Грачёва встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.