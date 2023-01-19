В одиночном разряде Australian Open — 2023 осталось две россиянки

По итогам матчей второго круга в женском одиночном разряде Australian Open — 2023 почти не осталось представительниц России.

Из всех россиянок в матчах второго круга победы одержали только Варвара Грачёва и Екатерина Александрова. Посеянная под девятым номером Вероника Кудерметова уступила американке Кэти Волынец в трёх партиях. 18-я ракетка турнира россиянка Людмила Самсонова проиграла Донне Векич из Хорватии, взяв три гейма, Анастасия Потапова в двух партиях уступила Нурии Парризас-Диас из Испании. Ранее из турнира выбыла первая ракетка России Дарья Касаткина.

Варвара Грачёва в матче второго круга обыграла итальянку Лукрецию Стефанини со счетом 6:3, 6:1. Екатерина Александрова с трудом обыграла представительницу США Тэйлор Таунсенд со счётом 1:6, 6:2 6:3. Следующей соперницей Александровой станет польская теннисистка Магда Линетт. Грачёва встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.