Джокович взял медперерыв в матче второго круга Australian Open с Куако
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21-кратный чемпион «Больших шлемов» сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open с Энзо Куако. Это произошло во втором сете при счёте 6:1, 4:5.
После консультации Джокович ушел в подтрибунное помещение. Затем серб вернулся на корт с новым тейпом на левом бедре.
Напомним, сегодня в Сети появились фотографии с тренировки Джоковича, на которых было видно, что серб готовился к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл в матче первого круга Australian Open с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
Травму бедра Джокович получил на победном для него хардовом турнире в Аделаиде. Из-за повреждения он отменил две тренировки перед стартом выступления на «Большом шлеме».
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