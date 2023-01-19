Бонзи обыграл Карреньо-Бусту и вышел в третий круг Australian Open

Французский теннисист Бенжамен Бонзи (48-е место рейтинга ATP) обыграл 15-ю ракетку мира испанца Пабло Карреньо-Бусту в сверхнапряжённом матче второго круга Australian Open.
Французский теннисист одержал победу со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, 7:6 (10:4). Продолжительность матча составила 4 часа 11 минут. На счету Карреньо-Бусты 12 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 18. Бонзи 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 21 возможного.
В третьем круге Бонзи встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) — Алекс де Минор (Австралия).
Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш.
- 19 января 2023
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