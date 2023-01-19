Бруксби — о похвале от Маррея: не сказал бы, что это на меня как-то давило

Американский теннисист Дженсон Бруксби рассказал, как отреагировал на слова Энди Маррея о своём теннисе. В августе 2021-го олимпийский чемпион в социальных сетях похвалил Бруксби, написав, что у того «разнообразные удары, высокий теннисный IQ и прекрасная оборона».
«Я помню эти слова Энди. Не сказал бы, что это на меня как-то давило. По мере того как ты поднимаешься в рейтинге, ты, естественно, испытываешь больше давления в каждом матче и на каждом турнире, если становишься фаворитом, и с этим надо справляться, если хочешь быть успешным. Я хочу как можно чаще быть в роли фаворита, так что нужно уметь справляться. Но было приятно получить похвалу от Энди. Он отличный парень. Мы общались в раздевалке», – сказал Бруксби на пресс-конференции.
В завершившемся сегодня матче второго круга Australian Open Дженсон Бруксби победил третью ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. В следующем этапе Бруксби встретится с ещё одним представителем США – Томми Полом. Матч состоится завтра, 20 января, после 3:00 по московскому времени.
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