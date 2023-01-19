Маррей отыгрался с 0:2 по сетам и за 5 часов 45 минут одолел Коккинакиса во 2-м круге AO

Британский теннисист Энди Маррей (66-й номер мирового рейтинга) обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса (159-я ракетка мира) в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии.

Маррей одержал победу со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5. Австралиец выполнил 37 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. На счету Маррея 10 эйсов, три ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из 22.

В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.