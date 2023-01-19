Коккинакис разбил ракетку о корт после невероятного розыгрыша в матче с Марреем

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис не сдержал эмоций после поражения в одном из розыгрышей матча с британцем Энди Марреем. Встреча проходит на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии.

Коккинакис лидировал в третьем сете со счётом 2:0 (также Танаси вёл 2:0 по сетам). В одном из розыгрышей на брейк-пойнте соперника он не смог реализовать несколько смэшей и позволил сопернику взять свою подачу. Перед этим австралиец получил предупреждение за задержку игры.

В следующем круге победитель матча встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Видео доступно на канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.