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Елена Веснина: если у Александровой хороший день, она может обыграть любого соперника

Елена Веснина: если у Александровой хороший день, она может обыграть любого соперника
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о выступлении Екатерины Александровой на Открытом чемпионате Австралии.

«Екатерина на протяжении нескольких сезонов показывает теннис высокого уровня. Она – игрок топ-30, высоко стоит, сеется на «Больших шлемах». Мне нравится её теннис, она играет очень активно и широко, разводит соперниц. У неё очень хорошая первая подача.

Я считаю, что, если у Александровой хороший день, она может обыграть любую соперницу. Будем надеяться, что Катя поймает свою игру. Ей не хватает уверенности и наглости в своих силах, потому что она всё это может, но немного не уверена в себе», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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