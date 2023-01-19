Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 19 января, состоялся четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в женской сетке соревнований.

Australian Open. Женщины. Результаты четвёртого игрового дня: