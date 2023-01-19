Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 4-го игрового дня
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Сегодня, 19 января, состоялся четвёртый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми его результатами в женской сетке соревнований.
Australian Open. Женщины. Результаты четвёртого игрового дня:
- Екатерина Александрова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 1:6, 6:2, 6:3.
- Кэти Волынец (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:4, 2:6, 6:2.
- Арина Соболенко (Беларусь) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:1.
- Анетт Контавейт (Эстония) — Магда Линетт (Польша) — 3:6, 6:3, 6:4.
- Донна Векич (Хорватия) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:3, 6:0.
- Каролина Плишкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:0, 7:5.
- Нурия Парризас-Диас (Испания) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2.
- Каролин Гарсия (Франция) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:6 (7:5), 7:5.
- Варвара Грачёва (Россия) — Лукреция Стефанини (Италия) — 6:3, 6:1.
- Белинда Бенчич (Швейцария) — Клэр Лю (США) — 7:6 (7:3), 6:3.
- Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:1, 5:7, 6:1.
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