Коккинакис — судье в матче с Марреем: какого хрена? Что ты делаешь? Что это за дерьмо?

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис эмоционально обращался к судье во время матча с британцем Энди Марреем. Во время третьего сета Коккинакису дали предупреждение за задержку игры. После этого Танаси уступил два розыгрыша и позволил сопернику сделать брейк. Маррей затем выиграл тай-брейк и сократил отставание по сетам — 1:2.

«Что ты делаешь? Я жду, когда болельщики утихнут. Я жду. Какого хрена. Что это за дерьмо? Вы не можете давать предупреждение, пока я жду. Я не подаю, потому что фанат кричит. Тогда в чём проблема? В чём проблема? Так бывает. Я собираюсь подавать, он кричит, я начинаю снова. Тогда я снова жду и вновь кто-то кричит, ты даёшь предупреждение. Это нормально», — сказал Коккинакис судье во время матча.

В следующем круге победитель матча встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, который отыгрался с 0:2 по сетам в матче с американцем Брендоном Холтом — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.