Журова: украинские болельщики пытаются посеять хаос, чтобы русских не приглашали на турнир

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мыслями об украинских болельщиках, которые во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии оскорбляли россиянина Андрея Рублёва. Об этом игрок рассказал судье, попросив прекратить высказывания в свою сторону.



«Причина происходящего ясна. Теннис — один из немногих видов спорта, где россияне продолжают выступать, пусть и в нейтральном статусе. При этом Уимблдон в прошлом году ценой огромного штрафа их не допустил. Своё решение организаторы аргументировали невозможностью обеспечить безопасность российских теннисистов. Дескать, они не хотят превращать соревнования в вакханалию.

Считаю, теперь украинские болельщики действительно пытаются посеять хаос, чтобы на других турнирах тоже боялись приглашать наших, ссылаясь на поведение людей. Это чистой воды провокация», — сказала Журова RT.