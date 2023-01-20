Бенчич: работа Турсунова за короткий срок привела к прогрессу. Он умеет влиять на игроков

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич высказалась о сотрудничестве с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

«Работа Турсунова уже за такой короткий срок привела к прогрессу. Хорошо, что я по-прежнему чувствую, что мне ещё многое предстоит сделать. Но я действительно рада нашей совместной работе, потому что чувствую, что некоторые вещи мы меняем или улучшаем.



Дмитрий оказывает такое влияние на своих игроков, что они сразу добиваются результатов. Думаю, важно думать не о результате, а больше о работе. Потому что она автоматически приводит к результатам, если вы всё делаете правильно. Пока я очень рада тому, как всё складывается. Надеюсь, я смогу больше следовать его словам, использовать это в матчах и просто работать в том же духе в течение всего сезона. Я чувствую, что меня ждёт что-то хорошее», — сказала Бенчич на пресс-конференции.